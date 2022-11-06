中國自古以來在建築與水利上有許多傑出的工程佳作，歷經數百或千年以上，至今仍讓後代讚嘆不已。最近安徽黃山市歙縣一座1400年前的石壩日前因乾旱露出水面，當年建壩的能工巧匠技藝再次展現於世人眼前。這項以類似木工榫卯結構的石刻工藝非常罕見，做為壩體可以經受千年水流沖刷，令人嘆為觀止。

據《極目新聞》報導，古人能工巧匠令網友驚歎，據安徽黃山居民表示，近日由於天氣乾旱，位於黃山市歙縣一座千年石壩漁梁壩露出了水面，吸引了不少遊客前來參觀。遊客表示，大壩守護著漁梁，有大壩在，就很安心。

一位網名徽憶的安徽網友來到徽城鎮的著名景點漁梁壩時發出驚歎，「很難想像古人花了多年、用了多少人力物力，才能拼接出這麼巨大的工程」。他還指出，漁梁壩是令人震撼的古代工程，石條與石板之間的「燕尾榫」緊緊相扣，形成一塊巨石，任憑1400年來河流不間斷衝擊，仍然屹立不垮。

徽憶將所拍攝漁梁壩建築結構的視頻發佈到社交平臺，引起網友一片讚歎。有網友回應稱，第一次看到將榫卯的智慧用在石頭上，古人的智慧令人讚歎，千年來仍然渾然一體，而鋼筋混凝土最多不過撐幾百年，這要給祖輩工匠點讚。今年雨水比較少，發生罕見乾旱，漁梁壩水位比較低，裸露在外的地方比較多。

一位當地萬姓市民說，從小就聽老一輩講漁梁壩的故事，大壩是這裡的靈魂所在，漁梁壩千年以來依然很堅挺，守護著漁梁，有大壩在，就很安心。

報導說，據官方資料，漁梁壩始建於唐代，在明代重建，距今有近1400年，是中國古代著名的水利工程之一，也是歙縣古代最大的水利工程。壩長138米，底寬27米，頂寬4米。

水壩用整齊的花崗岩條石壘砌而成，石條之間用石鎖固定，石鎖的種類有二：燕尾鎖和元寶釘。（圖／極目新聞）

其特色是整體水壩用整齊的花崗岩條石壘砌而成，石條之間用石鎖固定，石鎖的種類分為兩種：燕尾鎖和元寶釘，燕尾鎖中間窄，兩邊寬，用來固定橫條；元寶釘是垂直的石墩，像釘子一樣固定上下兩層石頭，這樣，上、下、左、右四面緊密相連，形成了一個橫臥在河上的堅固的壩體。

原歙縣文物局局長、古建專家程極悅說，漁梁壩橫截練江，可蓄上游之水，緩壩下之流，灌溉、行舟、抗洪，都可兼而利之。古人的智慧有多高，看看這座1400多年前建成的水壩就知道了。