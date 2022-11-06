民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今晚出席「進步不回頭-蘆竹團結勝選晚會」，市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌都來站台輔選。（陳夢茹）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今晚出席「進步不回頭-蘆竹團結勝選晚會」，市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌都來站台輔選。蘇貞昌提到鄭文燦過去不論是國民黨抑或民進黨執政都積極爭取鐵路地下化經費，更大酸「國民黨有個姓張的院長只願意給200億」，直到自己給了近800億元才成功讓鐵路地下化順利運作。

蘇貞昌表示，自己近期全台跑透透，忙著要為每個願意做事、會做事的候選人輔選，來到桃園一定要感謝鄉親非常會選舉，選出2名對桃園有極大幫助的人，首先是在防疫方面守住疫情的桃園市長鄭文燦，另名則是在建設方面守住預算的幹事長鄭運鵬。

蘇貞昌稱讚鄭文燦面對疫情不慌不亂，有大將之風，不像有些人會爭功諉過、怪罪中央，鄭文燦不僅會做事、守住國門外還很會爭取預算，這些年來鄭文燦向我爭取約2000多億元的預算，8年前鄭文燦喊出鐵路地下化，我在一旁聽了覺得心驚驚，但鄭文燦不畏艱辛，不只在我擔任行政院長的任內積極爭取經費，連國民黨的人當行政院長時他也極力爭取，無奈當時有個姓張的院長只願意給200億元，才耽誤了一段時間，而能延續鄭文燦政績的人只有鄭運鵬，鄭運鵬曾擔任黨團書記長、幹事長，歷練豐富會做事。

鄭文燦說，台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，是自己與鄭運鵬低調努力3年成果，從中協調用水、用電及土地的問題，沒有之前的努力就沒有今天蘇貞昌拍板定案，然而國民黨桃園市長候選人張善政明明早已與桃園脫節，才來5個月對桃園全然不了解，5個月內只有專心在罵鄭文燦、罵桃園，盼鄉親將票投給珍愛桃園的鄭運鵬，請大家發動催票、顧票、拉票，1個人要拉5票，讓鄭運鵬當選。

鄭運鵬則表示，台積電要落腳桃園、護國神山搬到桃園，如果台灣要成為世界的引擎，那桃園就要成為台灣的心臟，讓桃園做護國神山的靠山，選對人、會做事所有困難都會解決，希望鄉親給自己1個機會。