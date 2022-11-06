明（7）日節氣進入立冬，不過隨著東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升，迎風面的東北部地區機率出現局部大雨。氣象局提醒，本周氣溫大多時間在20至30度間，舒適宜人，但深夜、清晨感受偏涼，天氣越到後半周有機會越穩定，周五（11日）起各地晴到多雲。另外周二（8日）晚間將出現月全食！

氣象局分析明天降雨分佈。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天清晨各地仍有涼意，低溫19至22度，白天高溫宜蘭及基隆北海岸23、24度，新竹以北及花東25至27度，其他地方28至30度，日夜溫差較大。

氣象局說明一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

降雨方面，東半部、大台北地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲可見陽光，僅中南部山區有零星飄雨的機會。另外桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局說明，周二天氣和明天類似；周三、周四（9至10日）水氣稍減少，北北基、東半部地區、北部山區仍有局部短暫雨，中南部、澎金馬天氣穩定，晴時多雲為主；周五至周日（11日至13日）天氣更穩定，各地大多以晴到多雲為主，僅東半部、北海岸偶爾有零星的小雨。