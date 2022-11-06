永和一間炸物店，因唐寶寶顧客忘記帶錢包，付不出40元，王姓老闆竟當場咆哮還報警抓人，引發全民憤慨，慘遭肉搜，如今不僅店家永久停業，資訊從Google Map消失，老闆也緊急關閉私人臉書避風頭。隔壁店家也語出驚人，表示整條街都討厭炸物店老闆。

唐寶寶獨自購物，忘記帶錢，付不出40元，頻頻跟老闆道歉，但王姓老闆不但不接受，反而當場破口大罵，甚至叫來警察，事後母親上門溝通，卻遭對方嗆「管你什麼症啦，東西炸好錢交出來，交不出來就報警」，嚇得唐寶寶在臉書表示，再也不敢自己出門買東西了，也讓母親心碎，多年來的努力下，好不容易讓孩子可以自己出門，如今化為泡影。

隔壁店家指出，炸物店王姓老闆平日為人就很強勢，三不五時就找人吵架，整條街對他觀感都不好。(圖／中天新聞)

中天新聞報導，記者實際走訪現場，店家拉下鐵門，致電也無人接聽，詢問隔壁店家打聽，該店老闆馬上吐一句「整條路都馬討厭他(炸物老闆)」，原來炸物店老闆平日脾氣就暴躁，作風強勢，三不五時就與人吵架，與不少人結怨。

此外，王姓老闆也遭網友肉搜出臉書，發現除了經營炸物店外，還是個古董商，從事二手買賣，平日更會開直播介紹、拍賣，自介寫著「高價收購二手古董」，財力頗為雄厚，但如今已關閉臉書避風頭。