2022年第14屆重光盃全國少棒錦標賽，6日進行大會第2天預賽，各分組局勢逐漸明朗，今年U12世界盃中華隊總教練賴朝榮率領的台中忠孝國小驚險過關，以2連勝晉級16強。

忠孝國小與新竹縣關西國小前5局戰成3平，6局下半忠孝葉壘率先安打上壘，田允忻觸擊後意外導致對方守備失誤，投手傳到二壘時發生暴傳，外野手回傳後，關西又只顧觸殺擊球跑壘員，讓葉壘一路溜回本壘得分。

忠孝國小在本屆賽事首戰9比0完封彰縣東山，此役卻陷入苦戰，最後靠著對手失誤才贏球，賴朝榮透露，球隊一直都有表現不穩的問題，例如前一天打出全壘打的羅宇彥，這場苦吞2K還有一次雙殺打，「少棒階段我不要求打多好，但要會選球，而且無論對左投、右投都有辦法達到標準，其實大家有在進步了，繼續加油。」

賴朝榮並說：「我們後段棒次都是五年級，要多幫他們製造機會，降低他們的壓力，沒想到會這樣贏球。」賴朝榮也點名關西國小先發投手、同時也是隊長涂宥靖，他今天4局投出7次三振，掉的3分都非責失。