韓國2名礦工因礦井坍塌，受困9天後獲救。因採礦工作特殊性，救援2人的工作幾乎仰賴現場同僚及從外地趕來支援的礦工。他們回憶當下「無法坐視不管」，自願前往救援，輪班連挖221個小時，所幸最終等到受困同僚平安歸來。

位於韓國慶尚北道東北部奉化郡的一座鋅礦井，在10月26日發生坍塌意外，分別為62歲及56歲的2名礦工受困在地下約190公尺的垂直礦井中，直到11月5日才獲救。

韓聯社訪問到與62歲受困礦工同期進公司的礦工A先生，在事故發生後就立刻投入救援工作的他說，「心裡很焦急，（見到救出來的人）還一起哭了，真的很感激他們能健康回來」。

他也感嘆，「除了在電影裡，是不會有這種事發生的」。

這次持續幾乎10天的救援工作在寒冷天氣下進行，在第一線挖除岩石的礦山救援隊28名礦工分為4組輪班進行挖掘工作，他們多為60到70歲的資深礦工，身上滿布大大小小的傷口，但沒人有怨言，在短暫休息後又再次進入礦井。

參與救援工作的還有從江原道三陟市趕來的礦工同業，包括10多名測量技術員及10多名採炭工，他們說「聽到同業還受困的消息，覺得無法坐視不管，就自願來奉化支援了」。

韓國當局表示，這次共有218人參與救援工作，5日救出2名受困礦工時，有7名消防隊員和10多名資深礦工在現場，聽到同事成功獲救消息，連日面色凝重的礦工們都綻開笑顏。

獲救的62歲作業班長朴正河（譯音）今天受訪表示，「彷彿重生，第一次感受到這個世界一樣」。他透露現在已經可以自己走去浴室洗澡，身體健康。

但跟他一起獲救的56歲朴姓礦工仍因這起事故惡夢連連，他對媒體表示，晚上陪伴在側的妻子與朋友都說他睡覺時一直發出聲音，「感覺在做惡夢」。

他回憶，事發當天安全監督人員才剛來過，「電梯上去不到5分鐘就聽到巨響」，隨之而來的岩石崩塌將兩人困在井中；原本打算利用梯子逃生，但因落石不斷只好放棄，回到下方坑道，「本來以為大型隧道會有出口，但兩個人花了3天、用鋤頭挖了10公尺仍是堵住，就放棄了」。

受困期間兩人也嘗試向上方呼救，「但上面似乎聽不到」，且手上火藥只有20多個，也無法進行爆破，只能利用現場留下的塑膠布搭建帳篷、燃起篝火驅寒，同時祈禱火堆燃燒產生的煙霧能向外傳遞信號。

他在上工前帶上約30包的即溶咖啡粉也成為兩人撐過9天的關鍵。

兩人獲救入院後收到韓國總統尹錫悅發來的祝福信函，朴姓礦工表示，「請一定要幫我傳達給總統，請對礦山安全業務機關進行地毯式盤點，進行讓礦工能安全工作的補強措施」。