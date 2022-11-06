台北市長選舉電視辯論會將在5日登場，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊等3人展開唇槍舌戰。前台北市副市長李永萍認為，陳時中犯了3個在戰略上非常重大的錯誤，只會讓他勉強維護基本盤外，若要有所突破，大概非常困難。

針對台北市長辯論會，李永萍6日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，陳時中是參選台北市長的當事人，怎麼可以問「棄保問題」。當事人應該很有信心的要往前衝，卻去問人家「棄保問題」，豈不是心裡有虧。是陳時中政治判斷有問題，還是幕僚？

李永萍接著表示，蔣萬安七問，陳時中以「裝睡的人叫不醒」來塘塞回答。沒想到陳時中竟然嘴硬，從中央疫情指揮官轉換跑道參選台北市長的心路歷程，不給台北市民、全國人民一個說法嗎？

李永萍指出，5日陳時中對台北市的願景一點都沒有提出，也都沒有著墨，感覺很被動。然後陳時中被提問問題時，對難回答一點的就逃避，可以回答的，也是拉拉雜雜的，感覺很沒有重點。

李永萍點出，陳時中昨天展現出來的態度，實在不是一個有決心要贏得市長這個職務的人。有人緩頰說陳時中目的就是顧基本盤，可是三立記者問的兩岸議題，明擺要做球給陳時中，陳時中自己回答的很不好，結果反而被蔣萬安意外殺球，針對馬斯克「台灣特別行政區」的問題，陳時中什麼都沒講。

李永萍接著指出，陳時中昨天犯了3個在戰略上非常重大的錯誤，這個錯誤會讓他想要維護他的基本盤，可能勉強達標以外，但陳時中除了基本盤，若要有所突破，大概非常困難。