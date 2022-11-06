九合一大選倒數不到一個月，而台北市長候選人電視辯論會也在5日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。而一份最新的民調則顯示，有59.2％的民眾認為「蔣萬安」最有可能當選台北市長，而黃珊珊則是18.8％，「三腳督」中敬陪末座的則為陳時中13.4％，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》5日起進行網路民調，針對「你看好誰能當選台北市長？」，台灣民眾對這件事情的看法，截至6日21時，已有約4.5萬人參與投票，結果顯示，有59.2％的民眾認為「蔣萬安」最有機會當選、18.8％的民眾認為是「黃珊珊」、13.4％的民眾認為是「陳時中」，也有1.3％的民眾認為是「其他候選人」，還有11.5％的民眾則是「不知道／沒意見」。

而該份民調也調查了「看完台北市長電視辯論會，你的投票意向有改變嗎？」的民意，結果顯示，有8.3％的民眾會「有所改變」、有7.9％的民眾「可能改變」、有70.5％的民眾「不會改變」、有8.7％的民眾「並未收看辯論會」、有4.6％的民眾則是「不知道／沒意見」。