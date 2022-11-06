香港財政司司長陳茂波表示，國際金融領袖投資峰會圓滿結束，達到向世界展示香港的開放和復常的目標，明年將繼續舉行投資峰會，強化以高端金融交流平台在全球金融界所發揮的作用。

香港電台報導，陳茂波在網誌指出，不少與會者對他說，更深入掌握更多環球金融市場狀況及發展的一手資訊，也讓他們更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢。他表示，有些與會者也說，感受到城市充滿活力和發展機遇，在香港的親身體會，較透過某些海外媒體看到的狀況並不一樣。

另外，陳茂波指出，上周發表的第三季GDP初值為負增長4.5％，是連續第三個季度按年收縮，全年計數字難言樂觀。目前最迫切的是增加投資和經濟驅動力，吸引企業、招攬人才正是政府全力推進的工作方向。同時也要加強基礎建設投入、擴大香港的發展容量和承載力，讓經濟復甦時，能更充分把握發展機遇，把香港的經濟發展推上更高的台階。