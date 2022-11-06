民進黨台中市長候選人蔡其昌6日晚間在台中深綠地盤神崗北庄夜市舉辦「行動派造勢晚會」，吸引滿滿人潮，主辦單位還緊急增加座椅。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌6日晚間在神岡舉行「台中動起來！」造勢晚會，蔡其昌在凍蒜聲中壓軸上台演說，並數度失聲，他表示，參選三佪月以來，走遍台中市大街鄉親，已經說了七百多場，前兩天他太太幫他出來拜票，還說他連做夢都在說政見，還說「選舉如走不到，當選就不可能走得到！」他很努力說政見，從有聲音拼到沒有聲音，真的很拼。

蔡其昌說，選舉就是要改變，選舉就是希望台中未來會愈來愈好，他並細數自己的政見，包括國中小營養午餐免費、台中65歲以上長輩一個月一千元的敬老愛心卡，他當市長4年要至少蓋8千戶社宅，要讓年青人有房可住，且台中治安要更好、台中的空氣要更好，這城市不要有虐童。

他並且說，他對神崗這個地方有很特別的感情，他30歲當台中縣民政局長，在神崗住兩年，這裏有很多的中小企業，如果他當市長要讓台中市工業區用地愈來愈多，讓中小企業在台中開工廠愈方便簡單，還要照顧農民，他當市長農資材補助一定要比現在更多。

蔡其昌也強調，台中大建設一定要起動，他當市長四年內要讓捷運藍線動工，還有另讓四條捷運定案，讓台中市有六條捷運，這就是大建設，讓年輕人有夢，生意人有錢賺，台中才能發展；在台上他也數度沙啞失聲，他說有聲音說到沒聲音，但明天他還是會繼續走、繼續說，他有信心要把台中贏回來。