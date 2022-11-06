前高雄市長韓國瑜（中）首次南下屏東為國民黨屏東縣長候選人蘇清泉站台。（林和生攝）

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉6日晚間選在東港東隆宮前舉辦造勢晚會，前高雄市長韓國瑜首次站台，消息一出下午便有滿滿支持者擠爆廟埕，展現超高人氣，會場上他承諾，若蘇順利當選，他將擔任不支薪志工，幫忙屏東販售農產品。

韓國瑜一走上台，台下滿滿加油聲不絕於耳，在眾人加油聲中他談到，每次來到廟宇參拜，都會祈求國泰民安、風調雨順，但國不安、民不順，屏東人就要自立自強。

他說，現在屏東是全台第二窮的縣市，家戶收入所得僅贏過嘉義縣，兩者都是民進黨執政縣市，不僅年輕人大量外流，弱勢族群無法得到適當照顧，試問是否是過去做錯決定？此刻他想善意提醒，若蘇當縣長，屏東一定有不同風貌。

韓國瑜急呼，希望這次大家把選票集中、投給蘇清泉，讓屏東有個翻轉機會，且承諾，未來若蘇順利當選屏東縣長，可以找他到屏東當志工，他不收薪水，會幫忙賣屏東農產品，台下隨即響起歡呼聲，讓現場氣氛嗨到高點。