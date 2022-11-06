銀髮族師姊分享在太極門練功獲得人生五寶。(太極門提供／蔡依珍桃園傳真)

隨著疫情漸漸解封，太極門桃園道館在成立六周年之際，6日舉辦「六六大順 和平願行」慶祝活動，市長鄭文燦也蒞臨祝賀，同日在空中桃花園也線上播出館慶活動，讓無法前來參與活動的鄉親朋友，也能擁有正向能量面對後疫時代的生活。太極門青少年Energy Boys ＆ Energy Girls帶來洋溢青春活力的「龍馬舞」，讓現場每位的貴賓細胞都活起來，迎接能量充滿的一天。

焦點儀式邀請桃園市大家長鄭文燦市長及與會貴賓手持船槳，擔任「愛與和平方舟」的「良心領航員」，象徵帶領桃園市民航向愛與和平的家園。市長鄭文燦也和市長候選人鄭運鵬、鄭寶清、賴香伶及張善政，也連署「世界祈福日宣言」，祈願良心善行，造福世人，世界祥和。

鄭文燦表示，太極門掌門人洪道子博士在1966年成立太極門養生氣功學會，在台灣一路走到海外做文化交流，超過100個國家，是受到聯合國非常重視的NGO團體。不管是良心時代運動或是愛與和平祈福大會，都受到很大的迴響，也讓台灣被世界看到。

市長候選人鄭運鵬表示，太極門桃園道館造福了很多市民朋友，讓大家在身、心、靈得到健康跟進步。良心時代運動經過聯合國認證，良心運動發自內心，在我們各行各業裡面來體現，良心、正直、誠實、勇敢。

市長候選人鄭寶清表示，太極門提倡的是天地良心，希望能夠世界和平。天地良心，就是從政者及各行各業，以良心做基礎，就不會去貪污、舞弊，就會做清明的政治，提高效率，讓人民能夠過好日子。讓我們的良心能夠深植在每個人的心中，讓社會更祥和，社會能夠更往前走。

市長候選人賴香伶表示，今天太極門桃園館六周年的盛會，為桃園帶來善的力量，善的根據力、良心的根據。善是轉動地球的原動力，10月16日在台大的體育館看到洪道子博士帶領全球關懷和平的正向力量，在疫情的期間把整個能量串流到台灣，串流到台北的上空，當天非常的感動。

市長候選人張善政表示，太極門帶給社會正面的力量，除了讓大家身心健康以外，還把善良擴散到所有的朋友。清廉政府善良的執政，執政要做得好，就是善良跟慈悲，讓桃園更正面發展，人民安和樂業。

後疫情時代，大家都想出國去看看，新北市高中輔導老師張淑瑩帶來「不一樣的環遊世界，遇見愛」。她表示，太極門親善文化訪問團，師徒同心透過文化交流，傳遞愛與和平的理念，足跡遍及101個國家，每一趟行程都是邊旅遊、邊行善，創造不平凡的事蹟。儘管語言不通，透過歌聲與笑容，帶來快樂的能量，更讓世界看到台灣。

八十歲的銀髮族美妹表示，她在太極門練氣功，每天精神奕奕、活力充沛。當她與家人相處若有不愉快時，她學會轉念，在心裡從一數到十，然後就不發脾氣，讓她能笑口常開。秀鑾則為了給子女一個溫暖的家，下班後還兼職第二份工作，每天身心俱疲，總是擺著一張苦瓜臉。她到太極門練功，在太極門掌門人洪道子博士的引導下，學習放下不執著，心也變開朗了。在太極門，她們獲得的人生五寶：健康、財富、智慧、快樂與幸福。

適逢選舉年，4位市長候選人鄭運鵬、鄭寶清、賴香伶及張善政都出席；立委萬美玲、趙正宇、副議長李曉鐘、市議員段樹文、呂淑真、陳美梅、民眾黨秘書長謝立功、市議員候選人許家睿、于北辰、陳品杰、袁慧心、黃成峻、黃進仕、張碩芳、官正平、邱述文、伍世文、復興區長候選人林秋霖等人，德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆、台灣關公文化協會監事潘勇太賢伉儷等貴賓雲集，祝賀桃園道館六周年慶。