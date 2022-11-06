台中慈善菁英公開賽賽前記者會上，東興國際董事長馬倉國頒發獎學金給南投親愛愛樂弦樂團。（TPGA提供）

總獎金台幣700萬元的台中慈善菁英公開賽將於8日至11日在台中國際高爾夫俱樂部開打，冠軍獎金為100萬元，共120位高球好手參賽，其中包括7位業餘選手，而賽事也將從700萬獎金中提撥200萬元做為慈善公益，捐贈給國內4個弱勢團體。

將可獲得受贈的4個弱勢團體，包括台中市立啟明學校、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會丶台中市立特教學校及南投親愛愛樂弦樂團，冠名贊助主辦單位東興國際實業公司董事長馬倉國表示，比賽總獎金700萬台幣，是台巡賽單場比賽總獎金額排名第3，感謝台中各家企業的合力襄助，不但促成慈善捐助的善舉，台灣職業選手正需要這樣規模的賽事磨練球技與進軍國際高壇的跳板。

因為新冠肺炎疫情，這場慈善賽被迫暫停了二年，今年終於恢復舉辦，不僅賽事規格更為提升、變成四回合的公開賽，更將原本自獎金提撥150萬的慈善捐款擴大愛心、變為今年200萬公益捐款，藉由2022台中慈善菁英公開賽的盛大開打，傳遞愛、幫助更多的弱勢團體。這也是台中國際高爾夫俱樂部首次協辦TPGA台巡賽，作為台巡公開賽的比賽球場。

為了鼓勵參賽選手，晚宴中馬倉國又力促加碼獎項，包括每回合創下低於標準桿兩位數的成績特別獎，可以獲得10萬獎金，以及一桿進洞獎金也會加碼，2019年台中慈善菁英邀請賽的冠軍林冠伯，則捐出當年的冠軍推桿義賣，並由台灣東亞電磁鋼股份有限公司董事長李國中以15萬元得標，義賣所得全數捐出作為明年台中慈善菁英公開賽慈善捐款的部份金額。