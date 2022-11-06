龜山警方破獲以「飛虎幫」洪嫌為首的犯罪集團，查扣大批不法槍械及槍枝半成品、改造工具和毒品。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山警方破獲以「飛虎幫」洪嫌為首的犯罪集團，查扣大批不法槍械及槍枝半成品、改造工具和毒品。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山警方破獲以「飛虎幫」洪嫌為首的犯罪集團，查扣大批不法槍械及槍枝半成品、改造工具和毒品。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山警分局調查虛擬貨幣交易黑吃黑，破獲以「飛虎幫」洪嫌為首的犯罪集團，持拘票和搜索票南下，一舉逮捕洪嫌5人，查扣大批不法槍械及槍枝半成品、改造工具、毒品等贓證物，全依法送辦。

龜山警方7月底接獲情資，指中部地區發生一起虛擬貨幣交易黑吃黑，立即聯繫被害人了解案情並調查蒐證，追查發現涉案成員是以「飛虎幫」洪男為首的犯罪集團。

專案小組報請台中地檢署指揮偵辦，朝組織犯罪方向擴大追查，在鎖定洪嫌等人藏匿處所後，分別於10月26、27日，南下持拘票及搜索票進行「治平專案」查緝，順利檢肅洪嫌等5人到案，其中洪嫌及蔡嫌遭檢察官聲押，法院裁定羈押禁見。

警方查扣改造手槍4枝、土製爆裂物1個、手槍子彈25顆、步槍子彈8顆、達姆彈1顆、槍管半成品25支、已貫通槍管2支、未貫通槍管3支、槍機身（含彈匣）1組、銀色滑套1個、銀色彈匣1個、其他重要槍枝零組件1批、槍枝改造工具1批、安非他命、甲基卡西酮等毒品及器具、木棒、iphone行動電話5支等贓證物。

警方呼籲，地方公職人員選舉在即，為嚴防不法組織分子透過暴力犯罪行為，破壞社會秩序與影響民心安定，進而影響選情，特別針對近期活躍、涉及槍擊、聚眾鬥毆暴行、恐嚇取財不良幫派組合發動查緝行動，以展現政府執法鐵腕，打擊暴力犯罪，淨化選前治安。