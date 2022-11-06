美國女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）曾是迪士尼的童星，她主演電視劇《少年魔法師》爆紅，曾是Instagram上有最多追蹤者的女星，和小賈斯汀（Justin Bieber）的戀情也在大眾見証下分分合合，近日她接受雜誌採訪提到泰勒絲（Taylor Swift）是她圈內唯一的好友，這番話似乎惹怒另外一位朋友法蘭西亞（Francia Raisa），法蘭西亞曾捐出一顆腎臟給席琳娜，此事立刻掀起網友熱議。

席琳娜2017年因為紅斑性狼瘡復發，影響了腎功能，為了生命健康必須進行換腎手術，當時她與女演員法蘭西亞是室友，席琳娜回家後崩潰大哭，坦言需要新的腎進行手術，但等待名單要7到10年才可能輪到她，法蘭西亞則伸出援手決定捐出自己的腎給席琳娜，如此過命的交情讓許多人津津樂道，兩人的閨密情也持續了10多年。

然而席琳娜近日接受採訪卻說：「在演藝圈感到格格不入，這個圈子唯一的好朋友就是泰勒絲」，這段話被法蘭西亞看到後在貼文底下評論：「真有趣」，並於Instagram平台上取消關注席琳娜，引起許多人猜測兩人關係是否因為席琳娜的話產生改變。

法蘭西亞曾捐出自己的腎臟給席琳娜，席琳娜為此曾發文感謝她。（圖／selenagomez Instagram）

女演員法蘭西亞在席琳娜談論泰勒絲是唯一好友的新聞底下評論「真有趣」。（圖／微博）

許多網友紛紛留言：「捐腎耶，就算是至親也沒幾個能做到這個地步」、「可能被傷到了，才會取消關注」、「說這話太傷人了」、「讓人心寒，她給了你第二次生命」、「捐了腎都沒得到承認」也有網友認為「滾石採訪是音樂行業，席琳娜說的圈子是指音樂圈，泰勒絲是樂壇唯一的好友」、「法蘭西亞是女演員並非樂壇人」。