女星Angelababy（baby、楊穎）長相精緻，是演藝圈的美女代表，微博吸引破1.4億網友追蹤，知名度超高。儘管工作繁忙，她仍抽空陪伴5歲兒小海綿長大；近日，有網友目擊她帶著小海綿參加務農類型的親子活動，除了跟其他媽媽們打成一片，還融入群體吃大鍋飯，絲毫沒有女明星的架子。

網友4日在社群平台PO文表示，在親子活動中偶遇Angelababy，不禁稱讚：「真人又瘦又美，很低調。」照片中，Angelababy戴著口罩、棒球帽，身穿寬鬆夾克和藍色牛仔褲，搭配平底鞋，果然相當樸素，徹底融入人群。

一群小孩在高高的稻草堆上爬來爬去，體驗割稻榖、製作穀物標本等的樂趣，小海綿也跟著玩，Angelababy則和一群媽媽們站在稻草堆旁，隨時注意孩子的狀況，也陪著一起學習關於糧食的知識。

Angelababy帶小海綿體驗務農類型的親子活動。（圖／小紅書）

另一張照片，眾人站一排，互相牽起手配合活動進行，Angelababy也照做，一手牽著小海綿，一手牽住小男孩，玩得很開心。根據PO文的網友透露，現場的媽媽們認出Angelababy後，沒有多加打擾，「因為她就跟普通人一樣，是為了陪伴孩子」。

Angelababy帶小海綿體驗親子活動，每一個環節都很配合。（圖／小紅書）

此外，網友也讚美Angelababy是個好媽媽，即便工作行程滿檔，仍努力擠出時間陪伴孩子，「今天她和其他家長聊天的時候，也說了冬季滑雪已經訂好了」。

親子活動來到尾聲，家長們帶著孩子們一起吃大鍋飯，Angelababy和小海綿也有留下，入境隨俗地坐在田邊飽餐一頓，吃完飯才離開。

Angelababy、黃曉明今年1月官宣離婚，雖沒辦法繼續當夫妻，但他們成為合作父母，輪流照顧小海綿，國慶連假時，Angelababy就被拍到帶著兒子到親子館遊玩；黃曉明也會適時接棒照顧，8、9月都有被拍到帶小海綿去親子餐廳、環球影城的照片，還親自在校門口排隊接兒子放學，給予滿滿的愛。