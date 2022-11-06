「台版柬埔寨式」詐騙凌虐案，犯罪集團囚禁61名被害人，其中3人死亡後還被棄屍，主嫌「茶董」陳樺韋曾有多項詐欺前科，顯然一犯再犯。名作家吳淡如感嘆治安敗壞，「曾幾何時，在美麗、治安又好的台灣，求職會變成命案被害人」，質疑現行判罰太輕，無法有效嚇阻犯罪。

吳淡如5日在臉書發文，直言詐騙集團惡行「這是本年度最嚇人的新聞，原來在台灣也有像緬甸KK和柬埔寨那樣的集團」，她也懷疑，詐團在社群媒體上刊登詐騙廣告，很可能是從豬仔身上搶過來的信用卡，才可以每一天這麼努力的下廣告。

「曾幾何時，在美麗、治安又好的台灣，求職會變成命案被害人。」吳淡如感嘆，目前只破獲了一個集團，被害人說還有非常多個，犯罪情節比宮布美幸的《模仿犯》更可怕，是誰教出的這些要錢不要別人命的青年？「依我們過去的判例，關幾年就出來了，這就是這些人的想法吧！」

吳淡如也呼籲，請勿輕信高薪求職訊息，沒有經驗也可以高薪，難道是天降的禮物嗎？任何的事都必須要邏輯說得通啊！