受到降雨不足衝擊，11月大陸長江中下游地區旱情頻傳。其中，浙江省金華市與樂清市近期拉響乾旱應急預警信號，金華市區可供水不足70天，樂清正常用水甚至只能保障50多天，市場高度關注缺水窘境是否波及工商業運作。

大陸中央氣象台6日下午6時繼續發布氣象乾旱黃色預警，浙江多數地區、安徽南部、湖北南部等地為中度至重度乾旱，其中湖南南部、江西西南部、廣西東北部等地有特旱。預計多數旱區仍將少雨，乾旱情況將持續，要持續做好防旱相關工作。

為此，浙江各地紛紛出招抗旱。自10月25日起，樂清市緊急限水，隔日分區輪流供水。樂清水利部門統計，截至10月13日，該市正常用水只能保障約55天。

金華日報4日報導，金華市應急管理局副局長王榮明透露，金華供水形勢較嚴峻，給市區供水的沙畈水庫、金蘭水庫、安地水庫可供水不足70天，武義城鎮可供水100天左右，其他城鎮供水形勢相對平穩。