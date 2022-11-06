距離世界盃開幕日不到20天，南韓前鋒孫興慜卻遭逢左眼窩骨折的憾事，作為亞洲一哥的他若無緣身披國家隊戰袍，勢必會影響南韓在世界盃的戰力，根據前南韓國家隊隊長奇誠庸表示，孫興慜非常渴望參加世界盃，若有必要將會以「面具俠」的姿態出賽。

為了趕上世界盃首場比賽，孫興慜要求提前進行手術，據英國媒體《每日電訊報》報導，孫興慜的手術順利完成，由於術後需要3周的恢復期，母隊熱刺在世界盃前的3場聯賽，孫興慜確定將會全數缺席。

曾在2014、2018年世界盃一同效力韓國的奇誠庸接受訪問時透露，孫興慜雖然受了重傷，但仍不減他代表國家出賽的慾望，「他是隊長，也是責任感很重的選手，就算戴上面具也可能會受到2次傷害，我相信他會做出最佳判斷的。」奇誠庸提到，「我認為南韓不能沒有孫興慜，他在場上就能給對方帶來威脅，全世界的球迷應該只認識孫興慜以及金玟哉(目前效力義甲拿坡里)，焦點會在他們身上，所以孫興慜的缺席必然降低南韓足球的影響力。」

奇誠庸也提到，如果孫興慜無法在世界盃復出，可能會給南韓陣中的選手帶來很大的負擔，「可能會有種失去支柱的感覺，我曾經歷過朴智星、李榮杓缺席的壓力，對方用輕鬆的心情面對比賽，這讓我們承受了極大壓力。」