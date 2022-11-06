加拿大國防部表示，正在調查有關中國利用豐厚報酬吸引英國、加拿大等退役飛行員訓練中國空軍的報導。國防部發言人說，加拿大信息安全法適用於現任和前任軍事成員，未經授權傳播特殊操作信息最高可判處14年監禁。

《法國國際廣播》引述加拿大CTV新聞台報導說，加拿大國防部對退役飛行員參與訓練中國空軍的報導非常重視，該部發言人表示，正在與加拿大夥伴國家進行進一步調查。

英國廣播公司等媒體10月曾報導說，有多達30名英國退役空軍飛行員前往中國訓練中國解放軍飛行員，加拿大和澳大利亞的退役飛行員也成為中國軍方獵取的目標。

英國國防部10月18日發表聲明表示，當英國前空軍飛行員向中國人民解放軍提供訓練時，顯然削弱了英國的國防優勢。英方表示正在採取措施阻止和懲罰這種活動。

加拿大《環球郵報》指出，目前尚不清楚是否有加拿大前空軍飛行員接受了中方的報價，但幾名前加拿大皇家空軍飛行員目前受雇於一家南非飛行學校，據報導，該學校就有協助培訓中國空軍飛行員的業務。

加拿大國防部發言人說：「《信息安全法》適用於現任和前任軍事成員，不遵守該法可能會導致嚴重後果。」違反《信息安全法》的後果可能包括因「未經授權傳播特殊操作信息」而被判處最高 14 年監禁。

《路透》報導說，應美國要求，一名為中國空軍的前美國空軍飛行員和教官，已於10月在澳大利亞被捕，罪名尚未公開。調查中也發現，這名飛行員教官曾與一名竊取美國軍事機密的駭客在北京登記同一地點做為辦公場所。