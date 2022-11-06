南投一名張姓男子陪女友、女友的姊姊，到女友姊的前夫李姓男子家討論小孩監護權，張男竟當著小孩的面要李男出價「賣小孩」，還從車內拿出鋁棒毆打其成傷，恐嚇「下次來就不只這樣」；法官審酌兩人已就傷害罪部分和解，依犯恐嚇危害安全罪，判處張男拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。

據判決書指出，張男於去年4月某日陪同其女友、女友之姊，至女友姊之前夫李男住處討論小孩監護權問題，過程中雙方發生爭執，張男竟恐嚇李男「現在是我自己和你談，如果下次就不是我自己一人來而已」，又從車內取出鋁棒，從客廳追逐李男至廚房，並持鋁棒毆打其成傷，再次恫稱「這次我一個人來，下次來就不只這樣」等語，使李男心生畏懼，報警處理，檢察官提起公訴。

李男於審理時證稱，當時張男問他小孩多少要賣給他們，叫他出價，他回答說「我憑什麼要賣我的小孩」，當時在客廳，現場還有他父母跟2個小孩；之後他離開客廳時，他大聲斥責前妻妹妹，張男就回車上拿鋁棒打他。

法官審酌張男因子女監護權問題，一言不合、心生不滿，以言詞恐嚇李男，犯後張男雖已與李男成立調解，賠償全數金額完畢，李男也就傷害部分撤回告訴，但張男之言語及實際舉動，確實足以使李男產生其生命、身體安全遭威脅之畏佈心理，行為自屬於恐嚇行為，法官依犯恐嚇危害安全罪，判處張男拘役30日，可易科罰金，可上訴。