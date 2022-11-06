樂天桃猿在「台灣大賽」第2戰以1比4再度吞下敗仗，系列賽陷入0勝2敗劣勢，比賽中還傷了重炮陳俊秀，第3戰仍否出賽仍是未知數，總教練曾豪駒表示，要看這兩天治療才能知道，希望傷勢不要太嚴重。

陳俊秀在4局下打擊時，球數來到2好1壞卻在打了一顆界外球後突然面露痛苦，防護員立刻上前關心，經過簡單包紮後仍確定無法繼續打擊，桃猿換上朱育賢代打，最後他擊出內野滾地球出局。

比賽中陳俊秀立刻去醫院檢查，球團也更新傷情，「防護員回報他是左手腕肌肉扭傷，骨頭、軟骨沒事。」曾總表示，必須要看這兩天治療後才能評估第3戰是否能夠出賽。

曾豪駒透露，當下陳俊秀並不想要退場，「拚到這裡當然想要既旭打即，但他拿棒子沒辦法出力，接下來還是要繼續觀察，希望傷勢不要太嚴重。」

吞敗又傷了大將，曾豪駒點出落敗主因，這兩場比賽打擊串連度都發揮的不是很好，雖然敲出8支安打但都沒有辦法有效得分，希望明天休兵日練球時能找到方式、盡快調整過來。

翻開過去中職總冠軍戰歷史，吞下0勝2敗的球隊最終只有11.8%的機率能夠奪冠，桃猿隊史在這樣的劣勢下更是從未能翻身，曾豪駒說：「在主場沒辦法拿到勝利這種感覺不是很好，對於下一場比賽仍要保持高度信心，希望能拿下勝利。」