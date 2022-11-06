中信兄弟今天靠著陳子豪3局敲出逆轉3分炮致勝，以4比1擊敗樂天桃猿，在「台灣大賽」取得系列賽2勝0敗優勢，去年先在主場贏下2勝，今年則是從桃園帶著優勢「回家」，陳子豪認為沒有太大不同，「先搶到對信心會比較好，但也是要打到4勝才知道勝利是誰，大家都沒有鬆懈。」

3局上兄弟1分落後，岳東華保送上壘，2出局後許基宏挨觸身球形成一、二壘有人，此時桃猿投手教練上前喊暫停，但他未受到影響，鎖定曾仁和暫停後投出的第1球就出棒，敲出右外野逆轉3分炮。

陳子豪表示，自己上場打擊前就想好攻擊策略，對方喊暫停也沒有影響到自己的思考，「那球是剛好有設定到，他也沒有失投，投得滿低的。」

這一轟是陳子豪生涯總冠軍戰第2轟，連同季後挑戰賽今年個人已在季後賽敲出3轟。手感能夠持續高檔，陳子豪慶幸先打季後挑戰賽，讓他可以把好感覺延續下去，他認為球隊能取得2勝0敗時，主要是進入狀況的時間比對手更快，「2勝先拿到了，信心會高一點，最重要是拿到4勝，不會鬆懈。」