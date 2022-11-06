韓國鐵路公司KORAIL表示，今晚9點左右，一列從首爾永登浦站開往全羅北道益山市的列車脫軌，約有30人受傷。所幸其他數百名火車乘客都還能行動，大多數人步行前往永登浦站。
經統計，這列火車總乘客人數275名，傷者則為30名，算是不幸中的大幸。列車雖然嚴重傾斜，但沒有完全翻倒，這是多數乘客都還能自行離開的原因。在事故後，鐵路公司封閉了對向車道，在確定不會造成危險後再開放。
目前正在調查出軌的確切原因。
韓國鐵路公司KORAIL表示，今晚9點左右，一列從首爾永登浦站開往全羅北道益山市的列車脫軌，約有30人受傷。所幸其他數百名火車乘客都還能行動，大多數人步行前往永登浦站。
經統計，這列火車總乘客人數275名，傷者則為30名，算是不幸中的大幸。列車雖然嚴重傾斜，但沒有完全翻倒，這是多數乘客都還能自行離開的原因。在事故後，鐵路公司封閉了對向車道，在確定不會造成危險後再開放。
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