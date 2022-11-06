為響應國際身心障礙日，彰化縣政府6日在彰化社頭果菜市場，舉辦「平等無礙 轉動愛-111年度彰化縣國際身心障礙者日」活動，由彰化縣長王惠美，親自頒獎表揚彰化縣模範身心障礙者及模範身心障礙家庭照顧者共計23名、績優身障服務單位頒獎共25個單位。會中，社團法人彰化縣存德慈善會與昭暉實業，共同捐贈復康巴士1輛。

王惠美表示，這次透過表揚活動，讚許肯定績優單位的用心服務，及家庭照顧者的貢獻付出，感佩身障朋友們克服身體的障礙，活出精彩人生，同時更要感謝彰化縣存德慈善會理事長林詩芸與昭暉實業，共同捐贈1輛高頂復康巴士，回饋鄉里。

王惠美指出，這次受獎者都有感人的故事，其中，蔡憶婷身體雖有障礙，但靠著堅忍不拔的毅力，成為國家代表隊選手參加2022巴林地板滾球世界盃比賽。

模範身心障礙家庭照顧者-鄭麗珠，育有中度自閉症合併智能障礙及過動症的身障者，堅信「要救孩子只有媽媽自己學、自己教，孩子才有翻轉的機會」的信念；結果，翻轉孩子的人生，培育了模範身障朋友-黃建豪，成為社會良善的力量。 王惠美說，為幫助身心障礙者克服交通接送問題，媒合民間力量，縣府目前有75輛小型復康巴士及2輛大型復康巴士，可提供身心障礙朋友使用。為方便預約使用，復康巴士也採用電話、LINE及電腦等多元預約方式，歡迎有需求的朋友多加利用。

此外，縣府也運用公益彩券盈餘積極辦理各類服務方案，從2019年度起，已連續三年考核獲得特優，今年更是以「滿分」佳績，每年可獲得中央補助六千萬元經費，達成連續四年特優，合計特別獎勵金2.4億元進帳，將全數挹注作為推展彰化縣社會福利服務經費，讓更多縣民獲益。

王惠美恭喜所有獲獎者，也感謝彰化縣存德慈善會理事長林詩芸，帶領更多善心團體人士，一起努力，讓彰化縣更好更美。

身為社團法人彰化縣存德慈善會理事長-昭輝集團董事長林詩芸、榮譽理事長-昭輝集團總裁林宜宏、社團法人彰化縣康復之友協會理事長林青江等13個單位與會，並觀禮。

林詩芸致詞時表示，6日復康巴士的捐贈，首先要感謝當初存德慈善會發起人，即執行長鄭忠慶及副執行長許瑞欽的發想，邀請榮譽理事長林宜宏，一起創立發起，存德慈善會誕生於2017年。

之所以取名「存德」之意，就是將福德儲存起來，為弱勢族群提供急難救助，大約1年後，會員人數持續增加，2018年向彰化縣政府申請社團法人彰化縣存德慈善會立案。

存德慈善會迄目前為止，急難救助案件共有132件，包括一般急難救助（醫療救助、喪葬費救助）102件、就學補助24件，及專案募款救難6件。

昭輝秉持著「取之社會，用於社會」的理念，及善盡社會責任，與存德慈善會，共同捐贈復康巴士，給予彰化縣政府，提供「平等無礙轉動愛」的服務。

彰化縣目前共有7萬0,373位身心障礙朋友，約占全縣總人數5.66％。王惠美上任以來，積極建構身心障礙者家庭托顧、社區式日間照顧、社區日間作業設施、社區居住服務等社區式照顧服務資源，身心障礙者社區式照顧服務據點數，自24處大增至43處，以滿足不同障礙程度及類別的障礙者，在社區生活的多元需求，並減輕身心礙礙者的家庭負擔。

另也發展身障者臨短托服務、復康巴士、輔具服務、身障自立生活、視障生活重建、心理重建，及行為輔導等身障福利服務，打造彰化成為友善身障者的宜居縣市。

彰化縣社會處做為身心障礙者及其家庭的後盾，特別遴選優良身心障礙者、模範身心障礙家庭照顧者，及績優身障服務單位，包括12位模範身心障礙者、11位模範身心障礙家庭照顧者，及25個績優身心障礙服務單位。