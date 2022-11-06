國寶美女林青霞出眾的氣質當年被星探相中，19歲演瓊瑤的電影《窗外》出道，後在古裝電影中飾演東方不敗，雌雄難辦的獨特氣質和魅力襲捲亞洲，成為許多人心目中的女神，1994年嫁給商人邢李㷧後就逐漸淡出影壇，少有公開露面。熱愛寫作的她在自己的專欄中揭露過去不小心走光，拍攝到的記者卻將相機底片給她，讓她相當感恩，而當時的記者如今已成作家，提起當年事，直言：「我不可能做一絲一毫傷害您的事」。

林青霞在專欄中寫到在片場一位陌生人遞上信封，裡面是她走光的底片，對方說：「我想這還是交給你保管的好。」紳士舉動讓她相當感激，當時是1990年第27屆金馬獎，她抱回一座最佳女主角獎，中途彎腰提了一下鞋帶，身上的禮服有了空隙，以致於被拍下走光照片，對方的善意讓林青霞感性寫下：「他就像一顆流星，在我的生命中與我交會了片刻，轉眼間已消失了蹤影，希望這個世界能夠容納多一些像他這樣的人。」

而當時的記者如今已成為作家，就是柯志遠，他看到新聞後發文驚呼：「整個人差點跳起來！32年前的往事，居然被她自己主動提起了」，他透露自己就是那位交還底片的記者，後來在雜誌社工作，林青霞答應讓他做一個專訪，柯志遠認為不是因這件事交換而來的，因此一輩子銘感在心，也提到當時在《東成西就》片場林青霞很認真地向梁家輝、張國榮介紹他是「救命恩人」。

柯志遠不忘初心直言：「倘若再發生一次，我還是會這麼做的。別人若想傷害您，我尚且會衝上去拚命，我不可能做一絲一毫傷害您的事。」他透露把底片給林青霞的含意是想讓對方放心，不需要擔心還有備份。