立委爆料指故宮曾於2012年發生院藏文物《黃河蘭州浮橋圖》遭人為毀損事件，但並沒有懲處相關人員，對此資深的故宮人表示當年此事鬧得沸沸揚揚還曾上了媒體報導，何來隱匿？且當事人被懲處也在媒體上被批露。

據當年度媒體報導指出，在該圖公開展覽時，時任科長兼策展人的林姓科長，將民初的裱褙材料裁掉一小截，「但原圖無損」。2011年「河嶽海疆—院藏古輿圖特展」時，精選故宮典藏明清時期關於河川及海疆的古地圖、古籍與奏摺，共72組件展出。《黃河蘭州浮橋圖》是主打展品。

據媒體報導，該圖原裱裝處有多處摺痕。展出前，有30多年修裱古地圖的工作人員向林科長表示，地圖左右兩邊的木質軸條太細造成摺痕，建議先行拆卸，展覽後再決定是否裝回。林姓科長聽取建議將軸條拆下，裝框時為求美觀，未向上級報告，即擅自將原包覆軸條的裱邊綾布裁切平整，切掉寬約一公分的綾布。

據媒體報導，故宮當時即表示林姓科長「未報備即動手裁切，違反行政程序，日前已開會決議，革去其圖書文獻處科長一職，仍任該處研究員。」而時任故宮副院長的何傳馨當年說明，《黃河蘭州浮橋圖》原藏於民國時期的北平圖書館，裱褙材料據判斷應屬民初作品。

故宮人指出，現行古物修復原則，裱褙雖是輔助文物展覽的工具，非屬文物本身，若有損壞時修復單位可視需要修補替換，但仍會盡可能維持原貌，故當年林姓科長的行事不當也受到了懲處。