台北市議員徐巧芯今晚在臉書貼出一張民進黨候選人陳時中在餐廳門外與一位女性牽手照片，並指陳時中對女性做這個動作很不妥，是鹹豬手的行為。陳時中競總批評對手蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，看到黑影就開槍，「難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？」

這張照片背景為餐廳「喆園」門外，清楚拍到陳時中正與一位女性牽手，徐巧芯發文寫下「時指緊扣」。徐巧芯也說明，近來她收到一組來自陳時中10月6日晚上出席「喆園」聚會後的照片，照片裡陳時中疑似喝醉，對身旁女性牽手摟肩。

陳時中競總批評徐巧芯看圖說故事，意圖抹黑陳時中，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦。反嗆蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾。

陳時中競總質疑「難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？」需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

陳時中競總強烈譴責蔣萬安及其團隊，要求立刻撤除照片並對相關當事人道歉，強調選舉不應該違背人性，「請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任」。