國民黨基隆市長候選人謝國樑提出「Let’s go電動機車」計畫後，6日推出政見懶人包說明政見初衷與未來實現方式。基隆市長林右昌批評謝完全不懂都市計畫與市政開發，也沒有成本概念，挪用公辦市地重畫盈餘就是違法，更何況市地重畫所需期程起碼5、6年以上，根本不可能做為電動機車政見的財源。

林右昌在臉書指出，謝國樑發懶人包，顯示他個人與輔選團隊真的很不專業又不用功，也再次證明他的政見完完全全是騙票的芭樂票。

他表示，平均地權基金是「作用性基金」而非「營利型基金」，基金來源為參與開發地主付費，政府只是先行代墊向銀行貸款建設費用，必須以財務平衡為原則，不能與民爭利，更不以賺錢為目的，且倘若重畫建設虧損，還要由市庫來負責。

林右昌說，基於取之於當地，建設用之於當地的基本原則，市地重畫如有盈餘，應以開發該重畫區內部建設或連外道路為主，不能任意挪為市庫使用。都市計畫核定重畫區，籌畫重畫從開始到公告、設計、施工、配地、抵費地完售等工作，不含都市計畫變更時間，至少要5至6年以上，不僅所需時間冗長，且目前原物料價格劇變，沒有人能夠保證重畫後一定能有盈餘。

他強調，市地重畫是使用者付費，並不是沒有成本的，包括重畫區內10種公共設施用地及興建費用全部都是由地主自行負擔，政府不出錢只是先行代墊建設費用，再用地主提供的「抵費地」來歸還，所以重畫後「抵費地」公開拍賣後得款，是地主返還政府先行代墊的建設費用，而不是政府新增加的稅收，這是要拿來還開發借款的，不是拿來花掉的。

林右昌說，謝國樑實在犯了極嚴重的錯誤，把重畫後地主歸還政府的款項，當作是政府新增稅收，還要拿來當成推動電動機車的財源，實在是亂來，這樣一個連最基本的財務概念都搞不清楚的候選人，如何當市長呢？而且市長一任才4年，一個重畫區的開發也最快最快也要5年至6年以上才能決算，怎麼可能變成電動機車財源。

謝國樑競選辦公室發言人余治明回應，市政府的財政是大水庫概念，當重畫收入增加了以後，就可以讓其他的歲入來支應電動機車在內的市政支出。反正說到民進黨，想怎麼樣都可以，就好像一個資本額僅25萬元的公司，就可以連續得標近8000多萬的營養午餐標案，這就如同是基隆版的快篩小吃店。