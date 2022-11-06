錫克教包頭巾文化體驗，相當受到歡迎。（世界宗教博物館提供／李奇叡新北傳真）

世界宗教博物館發展基金會聯合印度國際文化交流單位，今天在生命和平多元空間舉辦第三屆錫克教「慈善廚房」（Langar），數百名參加者不分種族、宗教、性別、地位與國籍，輪流席地而坐，享用免費聖餐，實踐錫克教義講求的「平等」，更突顯博物館尊重、包容、博愛的創館理念。

世界宗教博物館是一個跨宗教交流平台，11月9日世界宗教和諧日，適逢創館21周年，規劃國際、跨宗教系列活動，包括：2日回佛20論壇，6日第三屆錫克教慈善廚房，11日第七屆和平詩歌大滿貫，中旬世界宗教博物館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師受邀以利亞跨信仰會議。

策劃活動的世界宗教博物館發展基金會國際事務副主任陳瑞琳說，「慈善廚房」是錫克教實踐平等及博愛的一種方式，這個傳統已經有550年以上的歷史，不分宗教、種姓、性別、地位與國籍，平等的提供免費素食供大家享用，人們會整齊坐在地板上一起用餐。

陳瑞琳表示，對錫克教徒來說，服務（Sewa）是一種榮譽。從廚房到外場的所有工作，都是由志工服務，分梯輪流用完餐後，多會留下來幫忙，或協助分菜、接待、整理環境等，實踐無私奉獻的教義。

館方指出，參與這場盛會的貴賓，都一起席地用餐，彰顯平等的真義，印度台北協會（India Taipei Association）副會長卡莫•庫拉那（Kamal Khurana）更主動打飯、分菜給天主教主教團宗教交談委員會執行秘書林之鼎（Raphael Ling）神父。

因參加慈善廚房需有頭巾或是布遮蓋住頭髮，館方準備400條包頭的三角巾讓參加者使用，並安排錫克教包頭巾文化體驗。陳瑞琳解釋，錫克教徒相信造物主創造的一切都是完美的，不因世俗看法改變身體的任何部位，蓄髮、蓄鬍不但是為了敬神，也成為教徒的信念及身分表徵。