期待完成衛冕英超冠軍的曼城，昨（5）日主場面對才從英冠聯賽升級的富勒姆卻陷入苦戰，曼城在少打1人情況下，努力維持著1比1的比數，終於在比賽的補時階段靠著富勒姆禁區犯規，讓曼城獲得12碼罰球的機會，最終由替補上陣的前鋒哈蘭德（Erling Haaland）操刀主罰進球，最終率領曼城以2比1險勝富勒姆。

先前歐冠小組賽對陣老東家多特蒙德出現傷勢，哈蘭德因此缺席了好幾場比賽，直到本場面對富勒姆的比賽才回到大名單上，不過是從板凳出發。

曼城在比賽第16分鐘靠著阿瓦瑞茲（Julian Alvarez）的進球先馳得點，不過戰局在10分鐘後出現變化，富勒姆前鋒有著大好進球機會，身為最後一名防守球員的曼城後衛坎塞洛（Joao Cancelo），因禁區推擠動作過大遭判紅牌下場，富勒姆罰12碼命中追平比數。

坎塞洛遭紅牌罰退場後，曼城只能以少打1人的狀態面對富勒姆，雖然面臨著人數劣勢，不過曼城還是死守著球門，在下半場陸續換上哈蘭德、福登（Phil Foden）後，甚至還有餘力去對富勒姆球門做出威脅。

比賽第76分鐘，哈蘭德以頭槌方式破門，卻遭VAR（影像助理裁判）判定越位在先因此進球不算，錯失了提早當英雄的機會，曼城接下來在傷停補時第3分鐘，德布勞內（Kevin De Bruyne）在禁區被對方放倒而獲得12碼機會，哈蘭德主罰絕殺了富勒姆，以2比1拿下比賽。

憑藉這顆進球，哈蘭德在英超12場比賽有18次破門成功，持續刷新英超紀錄，18顆也是上季英超進球排行榜第3的C羅（Cristiano Ronaldo）總進球數，距離上季金靴獎得主薩拉（Mohamed Salah）及孫興慜僅有5顆差距，而且曼城還有25場聯賽要踢，就能知道哈蘭德的進球效率有多麼誇張了。