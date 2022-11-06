立委蘇巧慧（左二）陪同民進黨高市左楠區議員候選人黃偵琳（左）掃街，也碰到熱情的服飾小店家要求簽名，因為在記錄事情的夾板上，已經有了行政院長蘇貞昌的簽名，蘇巧慧簽完名打趣的說，「在高雄逛個夜市也可以看到我爸爸」。（柯宗緯翻攝）

立委蘇巧慧、劉世芳今（6）日晚間陪同民進黨高市左楠區議員候選人黃偵琳，前往楠梓火車站前的楠都夜市「迺夜市」，把握最後時間與選民拜票，蘇大讚楠梓人的熱情與美味的小吃，也向民眾推薦在地新人黃偵琳，希望她順利當選，幫楠梓「衝衝衝」。

今晚蘇巧慧特地南下，在立委劉世芳陪同下，推薦左營楠梓民進黨提名的新人黃偵琳。蘇巧慧一到夜市口，先排隊買了一包豆乳雞，稱讚黃偵琳果然有行政經驗，眉眉角角的安排很細緻，還自爆「其實我每一攤都想吃」，蘇妙語逗樂攤商老闆跟民眾。

沿街拜訪途中，遇到不少黃偵琳的支持者，蘇巧慧稱讚，黃偵琳跑得很勤勞，繼續努力勤跑，一定可以順利當選，替小攤商與楠梓跟左營「衝衝衝」。蘇巧慧也碰到熱情的服飾小店家要求簽名，因為在記錄事情的夾板上，已經有了行政院長蘇貞昌的簽名，蘇巧慧簽完名打趣的說，「在高雄逛個夜市也可以看到我爸爸」。

周日夜的楠都夜市也有許多大學生與年輕朋友，劉世芳與蘇巧慧特別宣傳18歲公民權的修憲公投，呼籲民眾11月26日踴躍出來投票，讓台灣跟上世界的潮流，讓年輕人也能參與國家政策，決定自己的未來。

黃偵琳表示，特別感謝高人氣的蘇巧慧委員特別來掃街助陣，見證她在除了在國會的專業問政之外，還有超接地氣的親和力，「看到巧慧委員這樣幫忙相挺，我一定會在最後20天『衝衝衝』，替左楠繼續打拚」。