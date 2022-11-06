許多機車族一個人運送大披薩時，常常都會手忙腳亂，導致披薩在盒中碰撞得東倒西歪，一不小心還可能因此出車禍。不過一位網友分享一個人就能運送大批薩的方法，原來靠著一件雨衣就能達成！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「如何自己戴披薩回家？」仔細一看可以發現，原來他先用雨衣下擺套住好市多18吋披薩外盒的一半，接著把雨衣反摺蓋住外盒，最後把雨衣的長袖、多出來的雨衣部分全部塞進座墊內固定，就這樣完成可以自己把一盒大披薩帶回家的包裝。

網友表示先用雨衣下擺包覆披薩盒。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「還可以保溫」、「披薩不能濕人可以濕」、「真誠的獻上我的膝蓋，超無敵聰明的」、「以後每次下雨的時候，都可以再回味披薩的香味，滿滿的沈浸式體驗」、「厲害了！依照這個疊法，五片起跳沒問題」。

不過也有人認為，這個方法不適用於風大的新竹，「這種方法新竹大概不適用，到家的時候會發現披薩跟雨衣已經不見了」、「連人帶車+pizza都在地上了，新竹的我懂你」、「披薩帶你飛」、「直接變成⋯在地美食」。