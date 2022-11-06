年底縣市長選戰，已進入倒數。針對國民黨選情，媒體人吳子嘉認為，對國民黨有利的是，在北北基桃聯合作戰；如今大咖都進來了，侯友宜、蔣萬安、謝國樑、張善政這些人是有可能當選的。

吳子嘉今(6日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，現在情況對國民黨有利的是，在北北基桃有聯合作戰的概念。本來新北市長侯友宜是領頭羊，現在多了蔣萬安，因為蔣萬安名望突然高起來了，大家看好蔣萬安可望當選台北市長。所以他所到之處，也帶動許多選票出來。

國民黨基隆市長候選人謝國樑也表示，蔣萬安有外溢效應。大家討論度就在蔣萬安身上，台北選情大家也都很關注，大家聯合作戰。

吳子嘉指出，大咖都進來了，侯友宜、蔣萬安、謝國樑、張善政這些人是有可能當選的。因為在連線的情況之下，會形成一個震動效應，彼此碰撞，產生一個新的能量出來。

國民黨台北市議員徐巧芯則認為，台北市長候選人辯論會後，有強化國民黨在台北市大家激情的程度，國民黨可能認為蔣萬安表現很好，會更想投票給他。今天有一個活動，蔣萬安有來，場子就變得比以前熱，更有選舉氣氛了。