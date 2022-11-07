第14屆中國航展彩虹無人機家族首次全譜系亮相中國航展

俄烏戰爭初期烏克蘭曾憑藉西方援助的無人機在戰場上靈活打擊，後期俄羅斯則以蜂群式無人機對基輔進行持續性打擊，俄羅斯甚至使用伊朗的自殺式無人機，獲得了相當顯著的戰果，這使得將在珠海舉行的中國航展中，中國製造的多款無人機成為外界注意的焦點，其中彩虹-7、翼龍-3、與飛鴻-97A格外受到矚目。

據陸媒《國防時報》報導，大量的無人機參與戰鬥，使得無人機在某種程度上變成了衡量一個國家實力的標準之一。受此影響，即將於11月8日開幕的珠海航展，多款中國無人機備受關注。本屆航展上，無偵-7、無偵-8、攻擊-11以及翼龍、彩虹、雲影等眾多明星無人機也將整體亮相，其中彩虹-7、翼龍-3、飛鴻-97A更是秀出引人注目的特徵——驚人的載彈量。

報導指出，察打一體的翼龍-3航時長，機翼和機腹有9個武器掛點，可攜帶各種精確制導炸彈、空對地導彈、防區外布撒器乃至較少見於無人機的空對空導彈，堪稱是「炸彈卡車」。

參加第14屆中國航展的中國空軍攻擊-2無人機進行適應性飛行訓練。 (圖／新華社）

彩虹-7隱形無人機則可攜帶2噸的彈藥，能根據作戰需要，搭配破甲、殺爆、侵爆等不同類型、不同威力的戰鬥部，執行偵察、攻擊等多種任務。由於具備複合型能力，彩虹-7不僅可以單獨作戰，還可以和殲-15、殲-20等戰鬥機協同作戰。

而被稱為殲-20「忠誠僚機」的飛鴻-97A則有高續航、高攜彈量的特點，其罕見的伸縮式托盤彈巢甚至能為有人駕駛戰機充當空中導彈庫。

報導表示，為適應複雜的現代戰爭，中國航空裝備研製和生產能力正在快速躍升。造價低廉無人機與蜂群無人機作戰不斷出現，在戰場上也會面臨對方的空中威脅，所以中國不僅有矛還要有盾。

其中「低、慢、小」的無人機對於雷達探測構成了挑戰，如何防禦是個難題。傳統防空導彈通常採用的破片殺傷，由於低慢小無人機「小」的特點，使得近炸引信很難起爆，有時即使導彈起爆但破片難以傷及小體積的無人機，傳統防空導彈甚至出現了「打不著」、「攔不到」的問題。如何進行高效的防禦，這也成為各軍事大國未來發展反無人機裝備的重點。

報導說，本屆珠海航展上中國軍工企業將推出集成末端防空導彈與高炮、微小型導彈、網捕、雷射等多重模式對抗的反無人機體系，用以靈活應對快速變化的無人機戰術。