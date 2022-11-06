徐巧芯秀出陳時中摟住已婚女性的照片。（摘自徐巧芯臉書）

徐巧芯秀出陳時中摟住已婚女性的照片。（摘自徐巧芯臉書）

徐巧芯秀出陳時中摟住已婚女性的照片。（摘自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間在臉書PO出民進黨台北市長候選人陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲等人餐敘照片，李的丈夫仁愛醫院副院長丁金聰也在場，但陳時中疑似微醺，一直摟著李雅玲，還握著李的手，炮轟是「鹹豬手」。陳時中陣營反批奧步，徐巧芯深夜做出5點回應。

陳時中競總今日表示，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

陳時中競總強烈譴責蔣萬安及其團隊，立刻撤除照片並對相關當事人道歉，選舉不應該違背人性，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。

針對陳時中陣營的新聞稿，徐巧芯6日深夜回應如下：

一、這組照片以及細節，據傳本來會成為新聞，但後來不了了之，於是在網路上傳開。

二、陳時中是台北市長的候選人，言行舉止本來就收受到外界高度檢驗。

三、有圖有真相，我沒有看到黑影就開槍，與已婚女性十指緊扣、緊緊摟住的行為照片中一清二楚，我只是單純描述事實。

四、身為已婚女性，我看到這組照片覺得很不舒服，不知道陳時中是否對其他的女性在聚餐後也是如此對待？更質疑未來如果陳時中擔任台北市長，將會有更多的聚會、餐會，是否也會用這個態度對待女性？

五、我臉書所言如有不實，歡迎陳時中陣營對我提告，至於該場餐會的細節我會再慢慢細數。