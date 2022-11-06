全球首富穆斯克10月27日完成收購推特（Twitter）後一周除了大裁員，廣告收入也大減。因壓力團體向廣告商施壓不要在推特登廣告，讓推特每日損失逾400萬美元，為此推特開始推約8美元用戶認證月費增加收入。

穆斯克完成收購當天成了推特最後一個交易日，終場小漲0.65％收53.7美元，低於他每股出價54.2美元。據推特呈交美國證管會（SEC）資料，其將8日從紐約證券交易所下市。

推特把7,500名員工裁掉一半後表示，裁員人數小於其負責預防錯誤訊息的團隊規模，強調內容審核不受影響，穆斯克也強調內容審核工作沒改變。但他入主後的行動引發各種混亂，令推特未來發展不明。

廣告商擔心推特不再有內容審核而抽走廣告。因為8日美國期中選舉前，外界高度關心社交平台內容會否被利用來誤導選舉。包括通用汽車和通用磨坊等大品牌已抽走推特的廣告，直到其有新方向後再考慮。

穆斯克4日發推文指廣告被抽走讓「營收大減」，抱怨民權團體聯手對推特最主要廣告商施壓。推特大裁員後，許多民權團體表示正加強壓力，要求各品牌在全球抽走推特廣告。

他說目前推特每天損失逾400萬美元，但強調被裁員工已得3個月薪資遺散費。

推特安全與誠信部門主管羅夫（Yoel Roth）發推文指其負責防止散播不實訊息與有害內容的團隊約15％人員被裁撤，但「核心審核能力」仍在。

為找新財源，推特5日更新其在蘋果App Store上的app，每月收7.99美元用戶認證費，強調廣告量減半、可登更長影片和被優先列為優質內容，為穆斯克入主後首個重大修訂。

他承諾恢復言論自由，防止推特墮落至煉獄，暗示期中選舉前川普等被封殺帳號不會回歸。