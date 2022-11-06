一名唐寶寶（唐氏症患者）4日晚間到永和區某炸物店點40元炸物，因沒帶錢包遭老闆辱罵、報警處理，嚇得全身發抖，其母心痛不已。唐寶寶事後在臉書發文「我自己不好」，並稱最近不要再買東西，讓許多網友看得心疼，主持人趙婷也留言安慰。

唐寶寶昨（5日）在臉書PO文：「我自己不好，我需要冷靜，最近我不要再參加任何表演，也不要再買東西了。」文末，他還強調「我只要和阿公阿嬤在一起」，不少網友都很不捨唐寶寶的遭遇，紛紛留言鼓勵，其中一位是擁有藍勾勾的主持人趙婷，她送暖表示：「你很棒也很努力，不是你的問題，加油你很棒，社會上有好人有壞人，阿姨也常常碰到很兇的老闆，其實大部分的人都是善良的，你只是湊巧碰到一個『奇怪又脾氣不好的』人，你繼續加油喔。」不過唐寶寶已刪除該文章。

唐寶寶母親也在臉書還原事情經過，她指出兒子忘記帶40元，跟老闆解釋並不斷道歉，但老闆不接受，直接大罵：「管你什麼症啦，東西炸好錢交出來，交不出來就報警」，也真的叫警察來。

事後，唐寶寶母親詢問老闆為何不讓孩子打電話請大人幫忙付錢，遭對方冷回：「我們很忙，沒有時間等你們」，讓她十分心寒。

這起糾紛爆發後，引起社會高度的關注，許多網友挺唐寶寶，除了責備、肉搜炸物店老闆，也在Google上把該店家洗到剩1.1顆星，目前已經搜尋不到。

永和警方受訪表示，炸物店老闆當下確實有報警，警員便到場協調，但老闆並未提告；事件發酵後，老闆6日凌晨2、3時再度現身派出所，表明計畫向PO文者提告妨害名譽，詢問警方需要準備什麼資料，但當下並未提告，若老闆後續確認提告，將依規定處理。