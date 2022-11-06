BWF超級300系列德國海露羽球賽，台北時間6日晚間進行最後一天決賽日，男雙由「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵對上李哲輝／楊博軒，雙方經過3局、1小時又14分鐘熱戰，盧敬堯／楊博涵11比21、21比17、25比23，收下兩人從2016年合作以來首座超級300系列冠軍，也是繼2016年之後、暌違6年的首冠。

盧敬堯／楊博涵上一站法國公開賽決賽，直落二不敵印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY）屈居亞軍，不過仍締造兩人在超級750系列賽事最佳成績，本周兩人再度勇闖決賽，對手換成同胞組合李哲輝／楊博軒，這次盧敬堯／楊博涵力拚不同結局，在先輸一局下連趕兩局逆轉奪勝。

盧敬堯／楊博涵收下在BWF賽事對李哲輝／楊博軒的2連勝，此役雙方展現高水準的攻防，也多次倒地撲救，盧敬堯手指、手肘和右腿也出現擦傷，在第3局尾聲於場邊接受治療，而這場交手也算半個同隊內戰，楊博涵今年轉戰合作金庫羽球隊，與李哲輝／楊博軒是隊友，盧敬堯則是中租企業羽球隊選手。

李哲輝／楊博軒雖未能摘冠，近期表現也受到矚目，上一站在法國擊敗過印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），本周德國公開賽在前進決賽路上，首輪力退種子組合印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（Muhammad Shohibul Fikri），8強賽則擊敗去年世錦賽冠軍、目前世界排名第1的日本組合保木卓朗／小林優吾。