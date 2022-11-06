台中一名高姓男子指控鄰居楊姓男子長期縱容自家狗狗，對他及其家人吠叫，使他一家因而受到驚嚇，已違反「社會秩序維護法」；法官認為，楊男的狗狗都在自家庭院內活動，且見陌生人車經過會警愓吠叫，乃「狗狗之天性」，因此裁定楊男不罰。

據判決書指出，高男指控鄰居楊男在住所長期縱容自家狗狗在巷子內活動，對其及其家人吠叫，害高男一家人常因此而受到驚嚇，特別是高男的父母親年紀已大，有時候會被狗狗嚇到，已經在身心上受有影響了，但楊男卻未曾制止狗狗之吠叫行為，因認其違反社會秩序維護法第70條第3款「驅使或縱容動物嚇人者」之規定。

楊男辯稱，狗狗平時都在狗鍊可限制之範圍下活動，活動範圍都在他住家庭院內，狗狗在被鐵鍊鍊住的時候，見到有陌生人車經過，僅會提高警惕性，以示警方式吠叫，提醒飼主至外觀望，但不會追趕人車；且如果要帶狗狗去外面活動，都是由其及家人用皮繩拴好後，再帶出去活動，外出時也沒有對路過的人吠叫、追趕的行為。

法官勘驗現場照片，該狗狗不論白天或黑夜，活動範圍均在楊男庭院內，且亦無證據證明狗狗會衝出來近距離地對高男一家吠叫，或楊男放縱狗狗於巷子內活動等情。

且法官認為，狗狗見到有陌生人車經過時，提高警惕性，以示警方式吠叫提醒飼主，乃一般犬隻之天性使然，不能以犬隻所有吠叫之情逕等同於嚇人之舉；又因該巷之腹地狹小，狗狗如果因前揭陌生人車經過情況而出於天性吠叫，其音量確實可能因此產生共鳴、放大之效果，但仍不構成楊男有何「驅使或縱容動物嚇人者」之行為，因此裁定楊男不罰。