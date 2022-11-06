國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間在臉書公布照片，批評民進黨台北市長候選人陳時中對北市聯醫松德院區副院長李雅玲伸「鹹豬手」，「10月6日晚上的『喆園』，時指緊扣，想必又是紅酒加唱歌的夜晚？」

徐巧芯指出，10月6日晚間6點多，頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬，圖中女子為李雅玲，非常聰明又優秀，李的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她（從圖上看滿大力的）、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去。白話文就是傳說中的「鹹豬手」啦。

據悉，陳時中當晚應邀參加紙風車文教基會董事會的活動，當時仁愛醫院副院長丁金聰夫婦連袂出席，陳時中摟的女子為丁金聰的妻子李雅玲。

對此，紙風車執行長張敏宜到徐巧芯臉書留言稱，「我是紙風車執行長，那天是我們的長輩宴請好友聚會，李醫師與丁醫師是受邀與會，陳時中部長在餐敘尾聲時才前來，向與會好友們致意，畫面上我們都在場，那是公開場合，文中不實的影射揶揄對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」