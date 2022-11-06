挖鼻孔是個常見的不雅習慣，然而，最近卻上升到「可能引發失智症」的程度。過去的一個星期，大量的新聞頭條都聲稱「找到挖鼻孔與阿茲海默症的相關性」，著實令人恐慌，然而科學網站「新阿拉拉斯」(New Atlas)聯繫了的幾位神經科學家後，認為此等說法過於危言聳聽。

話說從頭，10月28日，澳洲格里菲斯大學(Griffith University)發布了這則科學新聞，標題是「新研究表明，挖鼻子可能會增加罹患癡呆症的風險」，而消息來源是《科學報告》(Scientific Reports)雜誌上的一項研究。

確實有這篇報告，該研究是發現，一種叫做肺炎衣原體的細菌，在進入動物的鼻子裡是，可能會感染大腦的某些部分。當這種特定細菌進入小鼠大腦時，會引發類似於阿茲海默病的病理症狀。

先不論此報告的正確與否，顯然該文的重點是「鼻子裡的肺炎衣原菌，可能會向上感染到腦部」，這與挖鼻孔似乎沒有因果關係。

新阿拉斯網站詢問論文作者之一的詹姆斯 山特約翰博士(James St John)，他說，他研究的是鼻部感染與癡呆症之間的關係。「我們從沒想過，癡呆症患者是否有鼻子受損的病例，所以我們不確定，但我們必須找出答案。」

山特約翰提出的假設是，挖鼻子會對你的鼻子內壁造成傷害，這可能會導致鼻上皮組織(nasal epithelium)遭到破壞，而鼻上皮位在鼻腔深處，它薄薄的一層，一但突破就直接到腦部底端。在這項研究中，研究人員使用一種化學物質來破壞該組織，做為類似於人類自然鼻損傷的模型。。然後，大腦中的這些病原體會引發一系列事件，導致痴呆症。

然而，挖鼻能挖到什麼程度，會深入到鼻腔裡，還破壞到鼻上皮組織?對此，山特約翰博士承認「輕輕地挖鼻屎，可能不會造成影片，但如果你挖鼻直到流血，那可能就成問題了。」

新阿特拉斯再訪問其他神經科學家、癡呆症研究人員，多數學者都認為過於荒謬了，他們甚至沒興趣回應，所幸，還有一些研究人員願意做出說明。

新南威爾斯大學(UNSW Sydney)的神經科學家威希爾(Bryce Vissel)是神經退化性疾病的專家。他說山特約翰認為「細菌感染可能在癡呆症中發揮作用」，此說確實是當下許多研究人員正在研究的主題，但是仍然不是主流觀點。

再加挖鼻視為罹患失智症的一個可能風險，在邏輯關係上又過於跳躍；沒有證據表明，這種常見人類行為，在阿茲海默症上有因果關係，因為這個行為實在太常見了，要是真的有關，那麼阿茲海默症應該更普遍才是。