遠東商銀推出專屬毛孩禮遇的「遠東樂家+卡」，在企業30週年之際，以友善動物為訴求，陸續於全臺各地展開「遠東樂家+毛孩嘉年華」活動。遠東商銀總經理周添財表示，狗貓等寵物已成了人類最親密的夥伴，推出相關產品，幫助飼主在提升寵物生活品質之時，也可以減輕開銷上的負擔，符合遠銀財富管理的十樂品牌價值，希望帶給大家快樂。

遠東商銀執行副總經理林建忠接著表示，遠東商銀投入寵物市場，不只為了營收，更願肩負善盡社會責任的承擔，在毛孩經濟發展的走向「精緻化」的同時，臺灣也有犬貓終日餐風露宿，是故，遠東商銀透過一系列的毛孩嘉年華活動，也從中推廣飼主教育(如植入晶片、定期施打預防針、正確飼養方法等等)，由正確的認知進而倡導飼主將家中的毛小孩視為家人，不離不棄。

根據統計，臺灣寵物食品及用品市場規模去年已達新臺幣581億元，估計今年將可突破新臺幣600億元大關。據資策會產業情報研究所（MIC）針對臺灣網友寵物飼養及消費行為進行調查，飼主在基礎需求之外，更願意花費如醫療、居家用品、娛樂互動等項目，每月平均花費達新臺幣8,400至 8,500 元區間。

在「2022遠東樂家+毛孩嘉年華」活動中，匯集全臺眾多知名寵物品牌共襄盛舉，進行毛孩走秀、闖關等互動競賽，台灣導盲犬協會率30隻導盲犬與寄宿家庭到場傳遞愛與信任。遠東商銀於活動現場捐出新臺幣30萬元予台灣導盲犬協會，歡迎民眾帶著心愛的毛孩一起來同樂。