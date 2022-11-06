前總統陳水扁5日回到台大母校演講，100多個學弟妹把會場座位坐滿。陳水扁6日在臉書自稱「鐵板神算」預測，難抵選戰，民進黨縣市長席次可能「保7大作戰」，但誤差正負3，民進黨從4席到10席都有可能。

陳水扁6日在臉書粉專貼文表示，攝影愛好者羅勝順捕捉到他的照片，靦腆阿扁的微微笑顏，究竟在笑什麼？耳朵癢還是移動鏡框？聽力不好所以洗耳恭聽？

針對年底選情投票結果，自稱「鐵板神算」的陳水扁預估，民進黨縣市長選戰可能「保7大作戰」，但誤差正負3，4～10都有可能？逗得大家笑成一團，阿扁也忍不住露出一抹神秘的微笑。他笑說，縱使無法媲美蒙娜麗莎的微笑，也跟319記者會上的喇叭不相上下？

網友也表示，「我記得邱義仁秘書長比您神祕呢，您靦腆得好開心哪」、「總統靦腆最好看」。

陳水扁在台大演講時也提到，曾成功預測2018縣市長選舉，民進黨執政的高雄市，嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣等縣市遭到國民黨翻盤。陳水扁接著預測，民進黨2022年可能維持現有7個執政縣市，但誤差值大概正負3，所以他認為最差情況是4席，最好就是10席。