北市松山區八德路四段今（6）日晚間9時許發生一起墜樓意外，一名女子因不明原因墜落在社區1樓。警衛聽到巨響後外出查看，赫見女子倒臥在血泊之中，立刻打電話報案。救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，緊急將其送醫搶救；詳細墜樓原因，警方仍在調查釐清中。

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