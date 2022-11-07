墨西哥日前發生一起恐怖命案，一名25歲女子赴酒吧狂歡，沒想到搭乘計程車回家後竟失聯，隔天她的屍體被發現在墨西哥城以南85公里的莫雷洛斯州一條公路上，此事引起墨西哥群眾怒火，當局表示目前尚未抓獲嫌犯，案件仍在調查當中。

綜合

報導，事發於10月30日晚間，25歲女子亞莉阿德娜（Ariadna Fernanda López Díaz）前往墨西哥城拉康得薩（LaCondesa）一間酒吧和友人狂歡，沒想到離開後搭上計程車，就從此失聯。家屬相當心急，將她的照片PO網並通報警方，但卻遲遲沒有消息，

隔天有一群單車騎士在墨西哥城以南85公里的莫雷洛斯州一條公路上，發現一具女屍，嚇得趕緊報警，警方將遺體運離進行驗屍，後也證實死者就是亞莉阿德娜。對此，家屬相當氣憤，要求討回公道，誓言沒有將兇手繩之以法決不罷休。

消息曝光後，也掀起群眾怒火，認為當局應更重視針對女性的暴力事件，要求當局伸張正義，不過目前警方尚未逮捕任何嫌犯，案進也正進一步調查中。

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