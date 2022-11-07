4年一度足球盛事「2022世界盃足球賽」11月21日(一)起將在卡達盛大舉行，台灣運彩為了刺激銷售提前2週在11月7日(一)起開始舉辦「買運彩 瘋足球 抽Porsche」促銷活動，希望大家踴躍參加。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

這次抽獎活動共分2波，第1波「抽獎資格結算期間」為「11月7日(一)00:00至11月27日(日)24:00」，預定抽獎日為12月7日(三)；第2波「抽獎資格結算期間」為「11月28日(一)00:00至12月19日(一)24:00」，預定抽獎日為12月28日(三)；所有獎項都會在Eleven體育台直播抽出。活動期間有購買運彩的朋友們，不限球種、不限玩法，只要單張/筆購買新台幣(以下同)滿2,000元 ，即可獲得該波段抽獎機會乙次，且到台灣運彩官網活動網頁輸入相關資料，完成登錄者，就可以參加抽獎，如單張/筆投注滿4,000元，系統會自動將該張/筆的抽獎機會計為兩次，以此類推，毋須分次投注與登錄。每波抽獎都將送出市價近300萬元的保持捷(Porsche)名車 1台以及現金8.88萬元50名，希望大家會喜歡；另外促銷活動期間凡是在投注站購買運彩滿500元，就可以持實體彩券至全國CoCo門市免費兌換手採紅茶乙杯(每日限量3,000杯送完為止)。活動詳情與抽獎登錄，請上台灣運彩官網查詢。

「買運彩-瘋足球-抽Porsche」-抽獎資格

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「2022世界盃足球賽」即將於11月21日(一)開踢，台灣運彩從11月7日(一)提前開始舉辦促銷活動，喜歡運彩及世界盃足球賽的朋友們，現在起就可以來買運彩提前感受世足熱潮，還可以參加抽Porsche名車及現金的活動喔！也歡迎大家呼朋引伴一起來「買運彩 瘋足球 抽Porsche」。