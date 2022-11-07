台電正式公布10年投入5645億推動「強化電網韌性建設計畫」，以「力求分散、持續強固、加強防衛」3大主軸、10大面向，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，力求杜絕全國大停電再發生，短期(2年)內將加速辦理執行中的韌性工程並強化系統保護及防衛能力，中期(5年)內持續推動電網分散及強固工程，長期(10年)則將完成3大樞紐節點分散工程及相關長程計畫，期待提升用電品質並朝淨零排碳目標邁進。

「分散工程」聚焦降低電網集中風險，包括「電廠直供園區」減少跨區供電，「綠能分散供電」則可促進綠能併網及在地就近供電，「樞紐節點分群」可分散3大樞紐變電所供電風險，「增加配送節電」則透過增建關鍵變電所，紓解都會地區供電瓶頸，並藉由「精進區域調度」分散調控風險等5項作為。

「強固工程」則著重提升設備穩定程度，其中涵蓋3項作為：「電網擴充更新」將加速設備更新升級及容量擴充，「廣增儲能設備」則可搭配綠能發展，增進電力系統穩定，另將透過持續推動「變電所屋內化」防止外力及極端氣候干擾影響。

「防衛工程」部分，台電將透過「強化防衛縱深」提升電廠、電網間各層次保護設定，「即時動態防衛」可監測相關設備狀態，提高防衛精準度，整體有助阻止停電事故擴散，協助電網若遇突發事故，可在短時間隔離故障點，縮小事故範圍，盡速恢復穩定運轉。

過往電網建設因應台灣地狹人稠、電廠用地難覓且用電成長快速，為求整體供電效率，因而形成既有供電集中化及大型化發展現況，而電網過度集中也提高了大範圍停電的風險。透過「強化電網韌性建設計畫」，將打造分散式電網，降低停電事故發生機率，並輔以「綠能加儲能」，強化電網系統穩定及綠能有效利用最大化，加速邁向淨零排碳目標。(台電廣告)