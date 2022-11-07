「在過去，企業主口袋若沒有三千萬別找廣告公司，但現在只要三千元就可在FB投放廣告了。」亞太行銷數位轉型聯盟協會教育長黃燕玲如此說。因此，在一個偏鄉小農或網路小電商都能自己在網路平台自己下廣告訂單時，廣告科技就已經從廣告或行銷人員的特定專業，轉變為職場求生的基本能力了。

黃燕玲指出，現在的企業面臨的是，經營管理層若不接觸廣告科技將無法支持科技工具帶來的效能；行銷主管不懂廣告科技，將無法做出最佳決策, 造成資源浪費；業務或行政人員若不理解廣告科技，將無法應援。因此，在面對快速變遷，幾乎每隔兩三年即變革一次的廣告科技，無論是2B或2C的企業，大家一定要有努力跟上的決心，才不會被時代淘汰。

對於廣告科技的運用，黃燕玲說，應先從經營「自有數據」起步。因為在二八法則裡，主顧客就是品牌基本盤，學會累積與分析會員資料是讓企業先立於不敗之地。而且數據永遠不嫌多，在建立自有數據的同時，也要懂得利用其他通路或平台混合運用多源數據，進行行銷效能的優化。在擁有了大數據的支持後，企業就更容易精準地找到特定的受眾，設計投其所好的「多媒體廣告」，進行個人化的行銷。而所有的行銷操作的起手式，皆可以「行銷漏斗」的概念作為廣告佈局之參考架構。換言之，只要理解了自有數據、混血數據的操作方式，也認識多媒體廣告的價值，再參酌行銷漏斗的廣告佈局，對於廣告科技就已經具備基本概念了。

在了解廣告科技的基本運作後，官網就是實踐這些技術的最佳地點。黃燕玲強調，把官網經營成自媒體，讓購物者在官網裡體驗從搜尋到購物的「一站式體驗」，或是將目前最夯的「AR技術」運用在官網裡，以虛實整合的方式豐富受眾的購物經驗，都是值得推崇的作法。

此外，黃燕玲表示，為了增加數據運用之效率，坊間出現的各種系統亦不容忽略。她指出，目前各有專長的科技廠商就多達200家，他們所推出的系統功能遍地開花, 企業難免迷茫。她建議，可以先從自己的痛點選擇解決問題的系統；若不知痛點，就進行企業健檢，以找到盲點。對於企業是否應該導入系統，不同的系統之間又該如何串接？擁有系統後，又怎麼利用它來激活主顧客裡具有「含金價值」的族群？同時在企業進行「數位轉型」時，如何讓這些有助於決策之數據資訊累積成為提升企業競爭力的「商業智慧」，都是企業必須面對的課題。

至於媒體與企業所熟悉的AC Nielsen，依然未在數據時代缺席。黃燕玲表示，將經典的研究方法與新的數據資訊加以整合後，將更有助於對消費者的了解。

黃燕玲為「時報大師會館」所規劃的「AdTech：數位轉型關鍵方案」10堂系列課程，以主題訪談的方式，邀請10位在行銷科技領域有專業及豐富實戰經驗、視野高闊的管理高層、創業家或科技長等，有系統地將亟需數位轉型的企業，應具備的基本概念、落實方式、治理方法與評估機制，做了一次全盤掃描。

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