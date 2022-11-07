隨著雲端資訊系統的蓬勃發展，車聯網的概念正式浮上檯面，結合半導體、資通訊、光電等高科技，以及多種不同的攝影機、感測器、無線通訊、毫米波雷達等裝置於一身的智慧車輛，成為當前汽車產業的發展重點之一，再加上５Ｇ技術逐步成熟帶起的低延遲訊號傳輸能力，也讓自駕車能夠有更快速的運用與落地。因此，在這樣的時空背景之下，眾多打著自動駕駛名號的公司如雨後春筍般出現，雖然不少僅是曇花一現，不過，由此仍可看出，市場的熱度確實讓各廠商趨之若鶩。

在眾多廠商之中，英特爾旗下主要開發汽車先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems; ADAS）系統所需電腦視覺、機器學習與資料分析技術的自動駕駛公司Mobileye就是相對較為成功的例子之一，截至目前為止，全球已有超過五○家業者採用Mobileye所開發的各種解決方案，並有近八○○款的車型整合了Mobileye專替相關解決方案所生產的EyeQ系統單晶片，日前重新登上美國那斯達克股市，行情雖比不上以往ＩＰＯ的盛大情況，但以今年公開發行公司的蜜月行情表現來看，已屬名列前茅，可以說明，市場對於自動駕駛的未來發展仍寄予一定程度的厚望。

自動駕駛往高等級前進

當然，自動駕駛並不是車廠自己說了就算，根據不同程度的駕駛輔助至完全自動化駕駛的程度，國際汽車工程師學會（SAE International）與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）將自動駕駛分為六個等級，等級零為無自動化、等級一為駕駛輔助（定速巡航、自動跟車的簡單輔助系統 ）、等級二為部分自動、等級三為有條件自動、等級四為高度自動、等級五則是完全自動。其中，零到二級需要人類協助監控駕駛環境，而三到五級則是多半交由系統監控，而綜觀現在各大車廠推出的智慧型車款，大多仍落在二、三級左右水準，不過，眾車廠也都正積極朝更高等級邁進。

值得關注的是，在車輛追求自動化、智慧化的發展洪流之下，安全化更是能夠使其無後顧之憂上路的重要關鍵，而目前市場最為熟悉的的先進駕駛輔助系統其實已應用多時，從一開始的汽車倒車雷達、倒車顯影，到前方防撞、跟車、自動緊急煞車，甚至是後來一步一步推出的盲區偵測、車道維持、內輪差偵測、三六○度環景、車內生命偵測等等，隨著汽車等級與規格不斷提升，車內所配備的功能也就跟著益趨完善。（全文未完）

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